«Ювентус» одержал минимальную победу над «Кальяри» благодаря голу Влаховича

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Кальяри» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. «Ювентус» одержал победу со минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте, отличился нападающий гостей Душан Влахович. В матче была показана всего одна жёлтая карточка.

После 26 сыгранных матчей «Кальяри» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков. «Ювентус» после 26 игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков.