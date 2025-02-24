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Кальяри — Ювентус, результат матча 23 февраля 2025, счёт 0:1, Серия А 2024-2025

«Ювентус» одержал минимальную победу над «Кальяри» благодаря голу Влаховича
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Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Кальяри» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. «Ювентус» одержал победу со минимальным счётом 1:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 12'    

Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте, отличился нападающий гостей Душан Влахович. В матче была показана всего одна жёлтая карточка.

После 26 сыгранных матчей «Кальяри» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков. «Ювентус» после 26 игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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