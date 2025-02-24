В воскресенье, 23 февраля, состоялись четыре матча 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 23 февраля:

«Комо» — «Наполи» — 2:1;

«Верона» — «Фиорентина» — 1:0;

«Эмполи» — «Аталанта» — 0:5;

«Кальяри» — «Ювентус» — 0:1.

После 26 матчей турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 57 очков. На втором месте находится «Наполи» с 56 очками. Третью строчку занимает «Аталанта», набравшая 54 очка. В зоне вылета находятся «Эмполи» (21), «Венеция» (17), «Монца» (14).