В воскресенье, 23 февраля, состоялись четыре матча 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Италии 23 февраля:
«Комо» — «Наполи» — 2:1;
«Верона» — «Фиорентина» — 1:0;
«Эмполи» — «Аталанта» — 0:5;
«Кальяри» — «Ювентус» — 0:1.
После 26 матчей турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 57 очков. На втором месте находится «Наполи» с 56 очками. Третью строчку занимает «Аталанта», набравшая 54 очка. В зоне вылета находятся «Эмполи» (21), «Венеция» (17), «Монца» (14).