«ПСЖ» без Сафонова на выезде обыграл «Лион» в 23-м туре Лиги 1

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 53-й минуте, отличился защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. На 59-й минуте Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Райан Шерки отыграл один мяч «Лиона». На 85-й минуте Хакими оформил дубль. На 90+2-й минуте Корентин Толиссо забил второй гол хозяев. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
После 23 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 59 очков.
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