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Лион — ПСЖ, результат матча 23 февраля 2025, счёт 2:3, Лига 1 2024-2025

«ПСЖ» без Сафонова на выезде обыграл «Лион» в 23-м туре Лиги 1
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Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Хакими – 53'     0:2 Дембеле – 59'     1:2 Шерки – 83'     1:3 Хакими – 85'     2:3 Толиссо – 90+2'    

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте, отличился защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. На 59-й минуте Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Райан Шерки отыграл один мяч «Лиона». На 85-й минуте Хакими оформил дубль. На 90+2-й минуте Корентин Толиссо забил второй гол хозяев. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

После 23 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 59 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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