Результаты матчей чемпионата Франции 23 февраля

23 февраля состоялись пять матчей 23-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 23-й тур, результаты матчей 23 февраля:

«Нант» — «Ланс» — 3:1;

«Гавр» — «Тулуза» — 1:4;

«Ницца» — «Монпелье» — 2:0;

«Страсбур» — «Брест» — 0:0;

«Лион» — «ПСЖ» — 2:3.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 59 очков в 23 матчах. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 46 очков. Третью строчку с 43 очками в 22 матчах занимает «Ницца». На два очка от команды Люсьена Фавра отстаёт «Лилль».

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