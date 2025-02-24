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Результаты матчей испанской Ла Лиги 23 февраля

Результаты матчей испанской Ла Лиги 23 февраля
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Вчера, 23 февраля, прошли четыре матча 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 23 февраля:

«Атлетик» — «Вальядолид» — 7:1;
«Реал» — «Жирона» — 2:0;
«Хетафе» — «Бетис» — 1:2;
«Реал Сосьедад» — «Леганес» — 3:0.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 54 очка. На втором месте находится «Реал», набравший одинаковое количество баллов с «блауграной». Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 53 очка. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 48 и 44 очка соответственно… В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

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