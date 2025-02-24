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Неймар забил гол за «Сантос» прямым ударом с углового

Неймар забил гол за «Сантос» прямым ударом с углового
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар забил гол прямым ударом с углового.

33-летний футболист отличился на 27-й минуте матча 12-го тура чемпионата Паулиста с «Интер Лимейра». Встреча завершилась победой «Сантоса» со счётом 3:0, Неймар также записал на свой счёт две результативные передачи.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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