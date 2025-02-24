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39-летний Лука Модрич принял решение по своему будущему

39-летний Лука Модрич принял решение по своему будущему
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен продолжить выступления в клубе после завершения текущего сезона.

Как сообщает Relevo, хорватский футболист хочет продлить соглашение со «сливочными» ещё на один год. Отмечается, что 39-летний игрок ждёт предложения от руководства «королевского» клуба. Напомним, действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.

Модрич выступает в составе «сливочных» с 2012 года. За этот период он принял участие в 574 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 92 результативными передачами.

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