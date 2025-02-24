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Гарри Кейн высказался о разгромной победе «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»

Гарри Кейн высказался о разгромной победе «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»
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Капитан сборной Англии и нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 23-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (4:0).

Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Олисе – 45+3'     2:0 Ито – 61'     3:0 Мусиала – 83'     4:0 Гнабри – 90+2'    

«Это была фантастическая игра от начала и до конца. Я думаю, что у нас отличные нападающие, и мы будем создавать моменты в каждой игре. В конечном счёте, мы практически свели на нет любую угрозу с их стороны. Мы знаем, что у них быстрая команда и они могут переходить в контратаки. Думаю, в этом матче мы были на пике формы. Если мы будем играть так, то не все команды смогут выдержать это давление», — приводит слова Кейна ESPN.

Напомним, по итогам 23 туров мюнхенская команда занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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