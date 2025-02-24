Гарри Кейн высказался о разгромной победе «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»

Капитан сборной Англии и нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 23-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (4:0).

«Это была фантастическая игра от начала и до конца. Я думаю, что у нас отличные нападающие, и мы будем создавать моменты в каждой игре. В конечном счёте, мы практически свели на нет любую угрозу с их стороны. Мы знаем, что у них быстрая команда и они могут переходить в контратаки. Думаю, в этом матче мы были на пике формы. Если мы будем играть так, то не все команды смогут выдержать это давление», — приводит слова Кейна ESPN.

Напомним, по итогам 23 туров мюнхенская команда занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.