Адемола Лукман может перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль» — источник

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман может покинуть команду, сообщает Caught Offside.

По данным источника, наибольший интерес к Лукману проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль», которые обсуждали возможный трансфер в летнее трансферное окно. Также за 27-летним игроком следят «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Сообщается, что «Аталанта» оценивает игрока в €60–65 млн. Ранее появилась информация, что футболист хочет покинуть «Аталанту», которая готова рассмотреть его продажу летом.

Адемола выступает за итальянский клуб с 2022 года. В этом сезоне он провёл 29 матчей, забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 1:0, Вальверде