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Криштиану Роналду обратился к Александру Усику, опубликовав их совместное фото

Криштиану Роналду обратился к Александру Усику, опубликовав их совместное фото
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

«Рад снова видеть тебя, чемпион», – написал под постом с фото в соцсетях Роналду.

22 февраля Усик посетил вечер бокса в Эр-Рияде.

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея

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