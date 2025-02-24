Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава УЕФА высказался о переговорах России и США в контексте событий на Украине

Глава УЕФА высказался о переговорах России и США в контексте событий на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу переговоров по прекращению конфликта на Украине.

«Представители Евросоюза некоторое время утверждали, что не будут обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине. Сейчас мы находимся в ситуации, когда США разговаривают с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они разговаривают, не посоветовавшись с ними.

Они должны понимать, что на кону большие интересы, и они должны действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей Словении, любой другой страны или Европейского Союза.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа самая лучшая. Мигранты в Европе находятся в неидеальной ситуации, их права человека не оптимальны, но мы читаем всему миру лекции о демократии», — приводит слова Чеферина Delo.si.

Ранее Чеферин заявил, что некоторые политики помешали вернуть российские команды U17 на международную арену.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России

Материалы по теме
Глава УЕФА рассказал, почему организация не смогла вернуть российские команды U17
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android