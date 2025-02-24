Глава УЕФА высказался о переговорах России и США в контексте событий на Украине

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу переговоров по прекращению конфликта на Украине.

«Представители Евросоюза некоторое время утверждали, что не будут обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине. Сейчас мы находимся в ситуации, когда США разговаривают с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они разговаривают, не посоветовавшись с ними.

Они должны понимать, что на кону большие интересы, и они должны действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей Словении, любой другой страны или Европейского Союза.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа самая лучшая. Мигранты в Европе находятся в неидеальной ситуации, их права человека не оптимальны, но мы читаем всему миру лекции о демократии», — приводит слова Чеферина Delo.si.

Ранее Чеферин заявил, что некоторые политики помешали вернуть российские команды U17 на международную арену.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России