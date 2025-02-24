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Арне Слот рассказал, как «Ливерпуль» выигрывает важные матчи после победы над «Ман Сити»

Арне Слот рассказал, как «Ливерпуль» выигрывает важные матчи после победы над «Ман Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», завершившейся победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«Первый тайм сложился для них лучше, чем для нас, если не учитывать счёт. Не думаю, что у них было много реальных шансов, но казалось, что «Сити» вот-вот забьёт. Во втором тайме я не припомню, чтобы у них был реальный шанс.

Если вы хотите выиграть важный матч, вам нужно добиться баланса на стандартах или забить один гол и не пропустить. Мы не позволили «Сити» создать много опасных моментов», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке. «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч.

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