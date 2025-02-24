Неймар назвал лучшего игрока в истории футбола

Звёздный бразильский вингер «Сантоса» Неймар назвал лучшего футболиста в истории.

«Я играл с Месси, он для меня выдающийся футболист всех времён, он является моим кумиром в футболе. С Месси я учился каждый день, во время наших тренировок, либо играя с ним, либо просто наблюдая за его игрой. Это сделало меня сильнее и улучшило мои навыки на поле, потому что я продолжал многому учиться у него», – приводит слова Неймара Give me Sport.

Сегодня ночью Неймар забил гол за «Сантос» прямым ударом с углового. 33-летний футболист отличился на 27-й минуте матча 12-го тура чемпионата Паулиста с «Интер Лимейра». Встреча завершилась победой «Сантоса» со счётом 3:0.

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