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Энрике высказался о предстоящих матчах «ПСЖ» с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов

Энрике высказался о предстоящих матчах «ПСЖ» с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на то, что в 1/8 финала Лиги чемпионов его команда встретится с лидером общего этапа ЛЧ «Ливерпулем».

«Готовы ли мы к «Ливерпулю»? Мы готовы. Я чувствую себя очень уверенно! Мы сможем сыграть в любом матче и против кого угодно», — приводит слова Энрике французское издание DAZN.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между парижской командой и английским «Ливерпулем» пройдёт 5 марта во Франции, его начало — в 23:00 по московскому времени. В прошлом сезоне победителем соревнования стал мадридский «Реал», обыгравший в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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