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Гвардиола получил новое предложение и может покинуть «Ман Сити» в ближайшее время

Гвардиола получил новое предложение и может покинуть «Ман Сити» в ближайшее время
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Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил очень привлекательное предложение, сообщает El Nacional.

По информации источника, 54-летний специалист получил оффер из Саудовской Аравии от одного из клубов чемпионата. В предложенном контракте зарплата Пепа вырастет в несколько раз по сравнению с той, которую он получает в Манчестере.

В английском клубе верят в то, что Гвардиола выведет команду из кризиса, поэтому решение о том, покидать команду или нет, остаётся за испанцем.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров. Лигу чемпионов команда из Манчестера покинула на этапе стыковых игр, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому «Реалу» с общим счётом 3:6.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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