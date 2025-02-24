Тренер «Реала Сосьедад» объяснил замену Захаряна в игре с «Леганесом», где Арсен забил гол

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль назвал причину замены российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Захарян попросил замену, потому что, как мне кажется, это может быть небольшая перегрузка, хотя, похоже, что это также может быть что-то более серьёзное, возможно, разрыв. Мне нужно будет оценить его состояние подробнее…

Надеюсь, что ничего серьёзного. Он и Агер (марокканский защитник также получил повреждение в матче. — Прим. «Чемпионата») находятся под наблюдением. Что касается конкретно Захаряна, надеюсь, что это просто перегрузка после его первого матча в стартовом составе. В любом случае нужно дождаться результатов, так как при таком плотном графике игр, очевидно, накапливается много проблем и усталости. Посмотрим, что скажет медицинский отчёт завтра, потому что это сейчас самое важное», — приводит слова Альгуасиля с пресс-конференции после матча Futbol Fantasy.

Напомним, в этой встрече Захарян дебютировал в стартовом составе баскской команды в нынешнем сезоне. Также Арсен отметился забитым мячом.