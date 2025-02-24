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Тренер «Реала Сосьедад» объяснил замену Захаряна в игре с «Леганесом», где Арсен забил гол

Тренер «Реала Сосьедад» объяснил замену Захаряна в игре с «Леганесом», где Арсен забил гол
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль назвал причину замены российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

«Захарян попросил замену, потому что, как мне кажется, это может быть небольшая перегрузка, хотя, похоже, что это также может быть что-то более серьёзное, возможно, разрыв. Мне нужно будет оценить его состояние подробнее…

Надеюсь, что ничего серьёзного. Он и Агер (марокканский защитник также получил повреждение в матче. — Прим. «Чемпионата») находятся под наблюдением. Что касается конкретно Захаряна, надеюсь, что это просто перегрузка после его первого матча в стартовом составе. В любом случае нужно дождаться результатов, так как при таком плотном графике игр, очевидно, накапливается много проблем и усталости. Посмотрим, что скажет медицинский отчёт завтра, потому что это сейчас самое важное», — приводит слова Альгуасиля с пресс-конференции после матча Futbol Fantasy.

Напомним, в этой встрече Захарян дебютировал в стартовом составе баскской команды в нынешнем сезоне. Также Арсен отметился забитым мячом.

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