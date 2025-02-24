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«Травма остановила его». Альгуасиль — о первой игре в старте Захаряна в этом сезоне

«Травма остановила его». Альгуасиль — о первой игре в старте Захаряна в этом сезоне
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался об игре российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), где россиянин отметился голом.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

«Без сомнения, я очень доволен вкладом Арсена в игру команды. Очевидно, травма его остановила, и это очень грустно, поскольку сегодня он продемонстрировал в этих 35 минутах огромный потенциал. Надеюсь, что ситуация обойдётся без осложнений и мы сможем чаще видеть его на поле. Мы хотим, чтобы он восстановился от травм, чтобы показать все свои великолепные качества здесь», — приводит слова Альгуасиля с пресс-конференции после матча Futbol Fantasy.

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

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