«Травма остановила его». Альгуасиль — о первой игре в старте Захаряна в этом сезоне

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался об игре российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), где россиянин отметился голом.

«Без сомнения, я очень доволен вкладом Арсена в игру команды. Очевидно, травма его остановила, и это очень грустно, поскольку сегодня он продемонстрировал в этих 35 минутах огромный потенциал. Надеюсь, что ситуация обойдётся без осложнений и мы сможем чаще видеть его на поле. Мы хотим, чтобы он восстановился от травм, чтобы показать все свои великолепные качества здесь», — приводит слова Альгуасиля с пресс-конференции после матча Futbol Fantasy.

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.