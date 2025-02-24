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Лукман не пожал руку Гасперини после матча Серии А и не ответил на вопрос о конфликте

Лукман не пожал руку Гасперини после матча Серии А и не ответил на вопрос о конфликте
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Итальянская «Аталанта» на выезде одержала уверенную победу в матче 26-го тура Серии A с «Эмполи». Игра завершилась со счётом 5:0.

В этой встрече дублем отметился нигерийский нападающий Адемола Лукман, который забил свои первые голы после критики со стороны главного тренера Джан Пьеро Гасперини за неудачно выполненный пенальти в матче с «Брюгге» (1:3) в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Италия — Серия А . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 5
Аталанта
Бергамо
0:1 Гьяси – 27'     0:2 Ретеги – 33'     0:3 Лукман – 43'     0:4 Лукман – 55'     0:5 Дзаппакоста – 74'    

В игре с «Эмполи» Гасперини заменил Лукмана на 76-й минуте, выпустив на поле Хуана Куадрадо. Адемола, покидая поле, проигнорировал попытку тренера пожать ему руку.

Во флеш-зоне, отвечая на вопрос итальянских СМИ о конфликте с тренером, Лукман лишь заметил: «Мы закончили?» — и завершил интервью.

В текущем сезоне нигериец провёл 29 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. 27-летний форвард забил за это время 17 мячей, а также отдал семь результативных передач.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Тальби – 3'     0:2 Тальби – 27'     0:3 Жутгла – 45+3'     1:3 Лукман – 46'    
Удаления: Толой – 87' / нет
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