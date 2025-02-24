Лукман не пожал руку Гасперини после матча Серии А и не ответил на вопрос о конфликте

Итальянская «Аталанта» на выезде одержала уверенную победу в матче 26-го тура Серии A с «Эмполи». Игра завершилась со счётом 5:0.
В этой встрече дублем отметился нигерийский нападающий Адемола Лукман, который забил свои первые голы после критики со стороны главного тренера Джан Пьеро Гасперини за неудачно выполненный пенальти в матче с «Брюгге» (1:3) в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
В игре с «Эмполи» Гасперини заменил Лукмана на 76-й минуте, выпустив на поле Хуана Куадрадо. Адемола, покидая поле, проигнорировал попытку тренера пожать ему руку.
Во флеш-зоне, отвечая на вопрос итальянских СМИ о конфликте с тренером, Лукман лишь заметил: «Мы закончили?» — и завершил интервью.
В текущем сезоне нигериец провёл 29 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. 27-летний форвард забил за это время 17 мячей, а также отдал семь результативных передач.
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