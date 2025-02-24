«Спартак» — «Насаф»: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 февраля, московский «Спартак» проведёт свой очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперником красно-белых станет «Насаф» из Узбекистана. Команды будут играть на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Матч не будет показан в прямом эфире федеральных каналов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.