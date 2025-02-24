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Доку — о поражении «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»: соперник был не лучше нас

Доку — о поражении «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»: соперник был не лучше нас
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Футболист «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался по итогам матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«Мы старались. У нас было много моментов, но после того, как «Ливерпуль» забил два гола, соперник опустился очень глубоко. Было трудно. Честно говоря, если судить по матчу, я не думаю, что «Ливерпуль» был лучше нас. Да, они молодцы, забили два гола, но мы хорошо играли», — приводит слова Доку официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоялся накануне, 23 февраля. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

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