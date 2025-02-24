Тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лионом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

«Это был сложный матч, в котором было много моментов давления, и моментов, которые мы должны были контролировать. Но я думаю, что мы — команда, которая обладает индивидуальностью, и мы очень довольны результатом. Каждый матч — это возможность расти. Сегодня нам пришлось защищаться на последних минутах, что мне не нравится! Но в то же время это ещё одно доказательство характера, и я счастлив», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 23 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 59 очков.