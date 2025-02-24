Сергей Шавло: «Спартак» — единственный клуб, который реально бросил вызов «Зениту»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о трансферах красно-белых, а также о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Можно констатировать, что «Спартак» — единственная команда, которая реально бросила вызов «Зениту»?

— Судя по трансферам, да. Так можно сказать. Команда усилилась иностранцами хорошего качества, но это пока только на бумаге. Надо посмотреть, как будет на поле.

— После зимних трансферов «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?

— Да. Станкович, когда ему задали вопрос про юбилей «Зенита», сказал, что мы хотим свой праздник. Это правильно. Борьба, конечно, будет интересная. Есть «Динамо», «Краснодар». Возможно, подключится ЦСКА. Но надо смотреть, как пойдёт, потому что поля весной будут ещё не совсем хорошо готовы. Плюс перерыв в два месяца тоже скажется, — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели нападающего Ливая Гарсию. В СМИ появлялась информация, что московский клуб мог заплатить за этот трансфер € 20 млн. Также «Спартак» купил вингера Пабло Солари. Сообщалось, что цена его перехода составила € 12 млн. Ещё команду пополнил голкипер Илья Помазун, перешедший из ЦСКА.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.