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«Претендентов на премию Пушкаша стало больше». «Динамо» — о голе Захаряна «Леганесу»

«Претендентов на премию Пушкаша стало больше». «Динамо» — о голе Захаряна «Леганесу»
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Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на гол полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:0).

«Сегодня ночью претендентов на премию Пушкаша стало на одного больше. Важный и красивый мяч от Арсена в ворота «Леганеса». Продолжай в том же духе, главное дальше — без травм», — сказано в сообщении бело-голубых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

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