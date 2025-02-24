Булыкин: если Дзюба не испугается, поедет в «Кайрат» для игры в Лиге чемпионов

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил возможный переход нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в казахстанский «Кайрат». Ранее владелец казахстанского клуба Кайрат Боранбаев сообщил, что обсуждает данный вариант с российским футболистом.

«Думаю, Дзюба попробует перейти в «Кайрат», чтобы поиграть в Лиге чемпионов. Однако смена страны — это всегда тяжело. В Казахстане с Артёма будут спрашивать совершенно по-другому, ведь там еврокубки и нужен результат. Если Дзюба не испугается, поедет в «Кайрат», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующий контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.