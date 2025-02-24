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Булыкин: Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что он так проявит себя в первых матчах

Булыкин: Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что он так проявит себя в первых матчах
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре российского атакующего полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), где россиянин отметился голом.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

«Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что Арсен так сможет проявить себя в первых матчах. Видимо, голевая передача в Лиге Европы придала ему уверенности. Сложно сказать, что Арсен полностью пришёл в норму, но такие действия помогут ему в будущем. Захаряну необходимо показывать тренеру, что он хороший футболист. Теперь остаётся только идти вперёд. Удачи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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