Булыкин: Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что он так проявит себя в первых матчах
Поделиться
Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре российского атакующего полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), где россиянин отметился голом.
Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12' 2:0 Кубо – 48' 3:0 Оласагасти – 80'
«Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что Арсен так сможет проявить себя в первых матчах. Видимо, голевая передача в Лиге Европы придала ему уверенности. Сложно сказать, что Арсен полностью пришёл в норму, но такие действия помогут ему в будущем. Захаряну необходимо показывать тренеру, что он хороший футболист. Теперь остаётся только идти вперёд. Удачи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:26
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:27
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
06:16
-
06:16
-
05:54
-
05:45
-
05:18
-
04:34
-
02:45
-
01:54
-
01:47
-
00:56
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:16