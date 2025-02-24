Булыкин: Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что он так проявит себя в первых матчах

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре российского атакующего полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), где россиянин отметился голом.

«Захарян — красавчик! Никто не ожидал, что Арсен так сможет проявить себя в первых матчах. Видимо, голевая передача в Лиге Европы придала ему уверенности. Сложно сказать, что Арсен полностью пришёл в норму, но такие действия помогут ему в будущем. Захаряну необходимо показывать тренеру, что он хороший футболист. Теперь остаётся только идти вперёд. Удачи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.