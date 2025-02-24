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«ПСЖ» играет в очень красивый футбол». Хвича Кварацхелия высказался о матче с «Лионом»

«ПСЖ» играет в очень красивый футбол». Хвича Кварацхелия высказался о матче с «Лионом»
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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

Франция — Лига 1 . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Хакими – 53'     0:2 Дембеле – 59'     1:2 Шерки – 83'     1:3 Хакими – 85'     2:3 Толиссо – 90+2'    

«Это был тяжёлый матч. Последние минуты были очень сложными, потому что они атаковали всеми своими игроками, а мы защищались. Но самое главное, что мы сегодня победили и взяли три очка. Мы продолжаем двигаться вперёд. Команда очень сильна. Показываем в каждом матче, что мы хорошая команда, нам нужно продолжать в том же духе, и я считаю, что мы играем в очень красивый футбол», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт клуба.

После 23 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 59 очков.

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