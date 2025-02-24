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Семшов — о Захаряне: выход в стартовом составе должен окрылить нашего футболиста

Семшов — о Захаряне: выход в стартовом составе должен окрылить нашего футболиста
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов прокомментировал игру хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0). Россиянин в этой встрече забил гол.

«После долгого простоя из‑за травм 45 минут для Захаряна вполне достаточно. Тем более, что «Реал Сосьедад» имел явное преимущество в матче. Думаю, что выход в стартовом составе — это знак доверия главного тренера Иманола Альгуасиля. Это должно окрылить нашего футболиста», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

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