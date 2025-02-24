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Кержаков: футболисты не могут быть тупыми, просто они не самые образованные люди

Кержаков: футболисты не могут быть тупыми, просто они не самые образованные люди
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу стереотипа о глупости футболистов. Он признал, что спортсмены — не самые начитанные и образованные люди. Однако он не считает футболистов «тупыми». Также Кержаков подчеркнул, что не считает глупость пороком.

«На самом деле, кто бы что ни говорил про футболистов, не буду опровергать, что футболисты не самые образованные люди, но надо понять – кто такой умный человек? Начитанный, у него хорошая память либо он схватывает всё на лету? Глупость – не порок. Футболист не может быть тупым, он может быть необразованным, с узким кругозором», — приводит слова Михаила Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, 38-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Накануне Михаил объявил, что вероятностью в 99% завершит карьеру ближайшим летом.

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