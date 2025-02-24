«Спартак» — «Насаф»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 24 февраля, московский «Спартак» проведёт свой очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперником красно-белых станет «Насаф» из Узбекистана. Команды будут играть на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Насаф
Карши, Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В матче 19-го тура красно-белые сыграют с «Оренбургом».
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