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«Одно удовольствие». Корнаухов похвалил Флика за работу в «Барселоне»

«Одно удовольствие». Корнаухов похвалил Флика за работу в «Барселоне»
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Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о работе главного тренера каталонской «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. По словам Корнаухова, сине-гранатовые играют в приятный футбол.

«Смотреть на работу Флика с «Барселоной» — одно удовольствие. Его футбольная философия — игра на победу, контроль мяча, владение инициативой на протяжении всего матча. Это тренер, который умеет тренировать звёзд. Он это доказал в сборной Германии, «Баварии» и «Барселоне». А это качество дано не каждому», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Накануне, 23 февраля, «Барселона» играла с «Лас-Пальмасом» в матче 25-го тура Примеры. Игра проходила на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега (Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

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