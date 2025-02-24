«Остаются последние формальности». В РФС высказались о продлении контракта с Мажичем

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможном продлении контракта с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— Активировал ли РФС опцию продления контракта с Мажичем?

— Остаются последние формальности.

— Чем обусловлено такое решение?

— Его работой. Всегда есть моменты, где её можно улучшить, мы это понимаем. Видим ту критику, которая присутствует, но она будет всегда. Вопрос внутренней реакции. Я вижу большой прогресс в привлечении молодых судей. Видно, как растёт их уровень. Мы для этого его и приглашали.

— Как восприняли эту новость руководители клубов? В первой части сезона многие высказывались критично.

— Критика клубов строилась на определённой ошибке в первых турах, и её руководители припоминали по ходу первой части сезона. Клубы всегда забывают решения в их пользу, но против помнят очень долго. Но мы же оцениваем работу судей более системно, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Мажич был назначен на пост главы департамента судейства РФС в июне 2023 года. Контракт был заключён на два года с возможностью продления ещё на один год.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.