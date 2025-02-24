Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: замечательно, что Захарян отметился голом — все за него переживают

Колыванов: замечательно, что Захарян отметился голом — все за него переживают
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Замечательно, что Захарян отметился голом. Все за него переживают, он в Испании всего два года. Самое главное, чтобы он продолжал работать и верить в себя. У Арсена есть все возможности, чтобы прогрессировать, ведь это молодой и достаточно умный футболист. Он играет на непростой позиции, где нужно забивать и отдавать передачи. Все от него ждут голевых действий», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Вот теперь Захарян точно вернулся! Первый гол за год — красота из-за штрафной
Вот теперь Захарян точно вернулся! Первый гол за год — красота из-за штрафной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android