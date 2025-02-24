Колыванов: замечательно, что Захарян отметился голом — все за него переживают

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Замечательно, что Захарян отметился голом. Все за него переживают, он в Испании всего два года. Самое главное, чтобы он продолжал работать и верить в себя. У Арсена есть все возможности, чтобы прогрессировать, ведь это молодой и достаточно умный футболист. Он играет на непростой позиции, где нужно забивать и отдавать передачи. Все от него ждут голевых действий», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.