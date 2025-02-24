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Арсен Захарян поделился эмоциями от первого гола за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне

Арсен Захарян поделился эмоциями от первого гола за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился эмоциями от своего первого выхода в стартовом составе в сезоне-2024/2025, а также высказался о своём забитом голе. Футболист отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

«После продолжительной паузы первый раз вышел (в основном составе), очень рад. Конечно, чуть-чуть подустал, но долгое время не играл, поэтому очень рад.

Да, я забил, во втором моменте вратарь отбил, но ничего, надеюсь, что ещё голы придут в будущем, продолжаем работать. Ближайшие матчи будут трудными, но надеюсь, что всё будет успешно для нас, что мы будем готовы к этим играм», — сказал Захарян в интервью пресс-службе клуба.

«Реал Сосьедад» набрал 34 очка в 25 матчах испанского чемпионата. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Леганес» остался с 24 очками на 16-м месте.

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