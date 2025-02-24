Новакович: думаю, со следующего сезона клубы РПЛ вернутся в Лигу чемпионов

Бывший игрок пермского «Амкара» Митар Новакович выразил надежду, что российские клубы примут участие в следующем еврокубковом сезоне.

«Дай бог, чтобы Россию вернули в международные турниры. Я люблю Россию, это моя страна. Думаю, с сезона-2025/2026 клубы РПЛ снова будут выступать в Лиге чемпионов», — приводит слова Новаковича «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).