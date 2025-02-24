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Колыванов: для чего «Зениту» нужен Зделар? Я больше за нашу молодёжь

Колыванов: для чего «Зениту» нужен Зделар? Я больше за нашу молодёжь
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на переход сербского полузащитника Саши Зделара из ПФК ЦСКА в «Зенит».

«Затрудняюсь ответить, для чего «Зениту» нужен Зделар. Не я первый, многие специалисты об этом говорили. Нельзя сказать, что Саша как-то супер выделялся в ЦСКА, поэтому непонятно, зачем он «Зениту». Его точно не рассматривают как футболиста основного состава — скорее всего, чтобы кого-то подменять из-за травм или карточек. Я больше за нашу молодёжь, чтобы она играла в российских командах», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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