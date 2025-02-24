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Игнатьев: Захарян должен встать в ряд игроков, на которых рассчитывает руководство клуба

Игнатьев: Захарян должен встать в ряд игроков, на которых рассчитывает руководство клуба
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Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Когда-то Захарян должен был забить. Арсена брали в «Реал Сосьедад» за его умение забивать и отдавать передачи. Пришёл момент, когда он нарисовал свой портрет. Надеюсь, он раскрепостится и его ждут более светлые дни. Его безрезультативная серия была связана с адаптацией, ведь Арсен вписывался в новую футбольную семью со своими целями и задачами. Мне кажется, что Захарян при своём умении должен двигаться вперёд и встать в тот ряд футболистов, на которых рассчитывает руководство и болельщики клуба», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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