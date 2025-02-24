Тренер «Зенита» Оливейра прокомментировал несостоявшийся трансфер Матеуса Перейры

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал несостоявшийся трансфер бразильского полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры.

«Как ассистент я бы сказал, что нам нужна замена Клаудиньо, но мы будем добиваться своих целей с теми игроками, которые у нас есть в наличии.

С моей точки зрения, это были переговоры, которые были раздуты из-за короткого времени, которое у нас было на подписание и регистрацию игрока. Но ничего не вышло, мы желаем игроку успеха, а сами продолжим подготовку к первому матчу лиги», — приводит слова Оливейры itatiaia.com

Ранее СМИ сообщали, что Перейра уже прошёл медобследование для перехода в «Зенит». Подчёркивалось, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн. Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.