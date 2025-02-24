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В РФС сообщили, что иностранные судьи могут отработать матчи РПЛ в оставшейся части сезона

В РФС сообщили, что иностранные судьи могут отработать матчи РПЛ в оставшейся части сезона
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил вероятность появления иностранных судей на матчах Российской Премьер-Лиги до конца нынешнего сезона.

— Сейчас Минцифры согласовывают последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие‑то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.

— Речь про какие страны?
— Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Беларусью есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи. Работа ведётся с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнёр, который принимает решение очень взвешенно, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.

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