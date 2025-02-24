Борис Игнатьев: есть объективные предпосылки, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА

Российский тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии центрального матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Игра состоится в субботу, 1 марта. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Видно, что «Зенит» хорошо провёл подготовительный этап, практически никому не уступил и выиграл зимний турнир. Есть объективные предпосылки считать, что питерская команда — фаворит в матче с ЦСКА. Если вдруг выиграют армейцы, значит, в петербуржском королевстве что-то произошло», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.