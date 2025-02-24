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Борис Игнатьев: есть объективные предпосылки, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА

Борис Игнатьев: есть объективные предпосылки, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии центрального матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Игра состоится в субботу, 1 марта. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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П1
X
П2

«Видно, что «Зенит» хорошо провёл подготовительный этап, практически никому не уступил и выиграл зимний турнир. Есть объективные предпосылки считать, что питерская команда — фаворит в матче с ЦСКА. Если вдруг выиграют армейцы, значит, в петербуржском королевстве что-то произошло», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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