Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев: возможно, всё будет наоборот и ЦСКА ошибся, продав Зделара в «Зенит»

Борис Игнатьев: возможно, всё будет наоборот и ЦСКА ошибся, продав Зделара в «Зенит»
Комментарии

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался относительно перехода сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«У каждой команды есть свои направления развития и идеи. В них могут разобраться только те люди, которые организовали трансфер Зделара в «Зенит» из ЦСКА. Я, честно говоря, не понимаю, зачем этот футболист нужен питерской команде. Посмотрим в дальнейшем, правильно ли «Зенит» сделал, подписав Зделара. Возможно, всё будет наоборот и армейцы ошиблись, продав игрока. Такое тоже бывает», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Колыванов: для чего «Зениту» нужен Зделар? Я больше за нашу молодёжь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android