Борис Игнатьев: возможно, всё будет наоборот и ЦСКА ошибся, продав Зделара в «Зенит»

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался относительно перехода сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«У каждой команды есть свои направления развития и идеи. В них могут разобраться только те люди, которые организовали трансфер Зделара в «Зенит» из ЦСКА. Я, честно говоря, не понимаю, зачем этот футболист нужен питерской команде. Посмотрим в дальнейшем, правильно ли «Зенит» сделал, подписав Зделара. Возможно, всё будет наоборот и армейцы ошиблись, продав игрока. Такое тоже бывает», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.