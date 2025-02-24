«Для ЦСКА это было обидно». Шавло высказался о переходе Саши Зделара в «Зенит»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о трансфере сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Зачем «Зенит» купил Зделара? Видимо, закрыть правую зону. У них сломался правый защитник. Этот трансфер вышел немного нестандартным, потому что в последний день схватили игрока. Думаю, для ЦСКА это было обидно. Тем более клуб не может уже никого взять», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.