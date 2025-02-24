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«Надеемся на чемпионство». Агкацев — о целях «Краснодара» на весеннюю часть сезона РПЛ

«Надеемся на чемпионство». Агкацев — о целях «Краснодара» на весеннюю часть сезона РПЛ
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что футболисты чёрно-зелёных рассчитывают на победу в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Задачей является сохранение первого места в таблице. Посмотрим, сделала ли команда выводы из прошлого сезона, надеюсь, что да. Мы будем исходить из своей игры, выходить на каждый матч с целью победить. Надеемся на чемпионство», — приводит слова Агкацева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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