Агент Захаряна: Арсеном все довольны — две игры подряд с результативными действиями

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о нынешней форме футболиста, а также прокомментировал гол россиянина, забитый в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).

«Арсен в матче с «Леганесом» играл на своей позиции. Когда он играл с краю, это было вынужденно. Сейчас он забил и мог ещё отметиться голами, у него было несколько возможностей. Две игры подряд с результативными действиями, поэтому все довольны. Можно сказать, что Арсен приходит в норму. Естественно, ему нужно немножко добавить в игровом тонусе, потому что он ещё не в том состоянии, поэтому у него забилась мышца и его поменяли. Просто спазм передней поверхности бедра», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.