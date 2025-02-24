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Агент Захаряна: Арсеном все довольны — две игры подряд с результативными действиями

Агент Захаряна: Арсеном все довольны — две игры подряд с результативными действиями
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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о нынешней форме футболиста, а также прокомментировал гол россиянина, забитый в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

«Арсен в матче с «Леганесом» играл на своей позиции. Когда он играл с краю, это было вынужденно. Сейчас он забил и мог ещё отметиться голами, у него было несколько возможностей. Две игры подряд с результативными действиями, поэтому все довольны. Можно сказать, что Арсен приходит в норму. Естественно, ему нужно немножко добавить в игровом тонусе, потому что он ещё не в том состоянии, поэтому у него забилась мышца и его поменяли. Просто спазм передней поверхности бедра», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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