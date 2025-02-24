Сергей Силкин: гол Захаряна за «Реал Сосьедад» — дело случая

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Когда у Захаряна будет результативная серия, тогда можно будет говорить, что он приходит в норму. На данный момент его гол — это дело случая. Он уже давно в Испании и забил всего два мяча — это очень мало. Однако появление Арсена в старте с «Леганесом» говорит о многом — он заслужил доверие тренерского штаба. Захаряна взяли в «Реал Сосьедад» для того, чтобы потом продать в более именитый клуб. А для такого трансфера Арсену нужно больше забивать и создавать», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.