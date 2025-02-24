Тренер Захаряна в молодёжке «Динамо» высказался о первом голе полузащитника за 11 месяцев

Александр Кульчий, экс-тренер Арсена Захаряна в молодёжке «Динамо», отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Сильно рад за Арсена. В прошлом матче он отдал голевую передачу, а сейчас и забил. Причём у «Леганеса» хорошо сыграл вратарь — Арсен мог забить и больше. Каждое голевое действие придаёт уверенности. Тем более после такой тяжёлой травмы. Думаю, по плану было, чтобы Арсен сыграл 45 минут. Тренерский штаб будет постепенно подводить его, чтобы Захарян мог получать больше игрового времени», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.