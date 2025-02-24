Джанашия считает, что «Локомотиву» не будет трудно увезти три очка из Махачкалы
Поделиться
Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче железнодорожников с махачкалинским «Динамо». Игра 19-го тура РПЛ откроет весеннюю часть чемпионата России сезона-2024/2025. Команды сыграют в пятницу, 28 февраля, в Махачкале. Джанашия считает «Локомотив» явным фаворитом этой встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» — фаворит в матче с махачкалинским «Динамо». Не думаю, что железнодорожникам будет трудно забрать три очка из Махачкалы — футболисты «Локомотива» спокойно разберутся с соперником. Но многое зависит от того, кто лучше готов», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
13:45
-
13:25
-
13:21
-
13:16
-
13:05
-
12:59
-
12:50
-
12:44
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
12:17
-
12:09
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:32
-
11:28
-
11:24
-
11:15
-
11:04
-
11:02
-
11:02
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:26
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:27