Джанашия считает, что «Локомотиву» не будет трудно увезти три очка из Махачкалы

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче железнодорожников с махачкалинским «Динамо». Игра 19-го тура РПЛ откроет весеннюю часть чемпионата России сезона-2024/2025. Команды сыграют в пятницу, 28 февраля, в Махачкале. Джанашия считает «Локомотив» явным фаворитом этой встречи.

«Локомотив» — фаворит в матче с махачкалинским «Динамо». Не думаю, что железнодорожникам будет трудно забрать три очка из Махачкалы — футболисты «Локомотива» спокойно разберутся с соперником. Но многое зависит от того, кто лучше готов», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.