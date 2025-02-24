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Джанашия считает, что «Локомотиву» не будет трудно увезти три очка из Махачкалы

Джанашия считает, что «Локомотиву» не будет трудно увезти три очка из Махачкалы
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче железнодорожников с махачкалинским «Динамо». Игра 19-го тура РПЛ откроет весеннюю часть чемпионата России сезона-2024/2025. Команды сыграют в пятницу, 28 февраля, в Махачкале. Джанашия считает «Локомотив» явным фаворитом этой встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» — фаворит в матче с махачкалинским «Динамо». Не думаю, что железнодорожникам будет трудно забрать три очка из Махачкалы — футболисты «Локомотива» спокойно разберутся с соперником. Но многое зависит от того, кто лучше готов», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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