«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. «Локомотив» располагается на пятой строчке. Подопечные Михаила Галактионова набрали 35 очков.