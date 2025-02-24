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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть
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В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. «Локомотив» располагается на пятой строчке. Подопечные Михаила Галактионова набрали 35 очков.

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