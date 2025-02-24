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Шавло высказался о переходе Данила Глебова в московское «Динамо»

Шавло высказался о переходе Данила Глебова в московское «Динамо»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«Динамо» нормально укрепилось, я считаю, Глебов усилит игру. Всё-таки футболист сборной, качественный игрок. Но ему надо вписаться. Трансфер произошёл быстро, и ему предстоит сыграться и найти общий язык с партнёрами. Но я думаю, футболист такого качества его найдёт», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Полузащитник выступал в составе «Ростова» с 2019 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

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