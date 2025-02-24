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Джанашия: Захаряну нужно играть за тренера «Реала Сосьедад», он доверяет Арсену

Джанашия: Захаряну нужно играть за тренера «Реала Сосьедад», он доверяет Арсену
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Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Напомним, россиянин отличился в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом».

«Конечно, Захарян потихоньку набирает оптимальную форму. Самое важное, что главный тренер «Реала Сосьедад» доверяет Арсену. Нашему футболисту нужно хотя бы играть за этого тренера», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

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