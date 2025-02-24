Тебас: Ольмо не должен заканчивать Ла Лигу с «Барсой», мы сделали очень чёткое заявление

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о проблемах с регистрацией полузащитника каталонской «Барселоны» Даниэля Ольмо.

«Когда я сказал, что ждал, это было потому, что я ожидал, что «Барса» решит свои проблемы. С августа у «Барсы» было четыре месяца на поиск решений. Было время и способ работать, а они хотели решить всё быстро, за три дня.

3 января «Барселона» предоставила гарантии, о которых мы просили, потому что компания казалась не очень платёжеспособной, деньги поступили, затем они отправились в Высший совет по спорту Испании (CSD), и через 24 часа он решил этот вопрос. И это была предупредительная мера, ставящая под сомнение некоторые вещи. Ольмо подписывал свои соглашения, зная, что в декабре его могут не зарегистрировать. Он знал, что это может с ним случиться. Ольмо не должен закончить Ла Лигу с «Барсой», мы написали очень чёткое заявление», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

8 января стало известно, что Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Даниэля Ольмо и Пау Виктора в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.